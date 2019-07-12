Москва, 12 июля 2019, 12:33 — REGNUM
Станцию МЦК «Стрешнево» соединили с платформой «Ленинградская» Рижского направления Московских железных дорог (МЖД). Новый переход между остановками общественного транспорта 12 июля открыли мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Вместе с коллегами из Российских железных дорог мы продолжаем большую работу по интеграции МЦК с радиальными направлениями железной дороги. Сегодня открываем северный терминал ТПУ «Стрешнево». Это крытый надземный пешеходный переход, по которому пассажиры смогут перейти со станции МЦК «Стрешнево» на платформу «Ленинградская» Рижского направления МЖД. Платформа «Ленинградская» является одной из станций будущего МЦД-2 «Нахабино — Подольск», который планируется запустить в конце этого года. Так что комфортная пересадка в тёплом контуре повысит привлекательность нового наземного метро», — рассказал Собянин.
Интеграция станций МЦК и МЖД позволит пассажирам выбирать более быстрый и оптимальный маршрут поездки с пересадкой на МЦК вместо пересадок на станции метро «Тушинская», «Дмитровская» и «Рижская».
"Это серьезно меняет транспортную логистику, снимает нагрузку с метро, более равномерно распределяет пассажиропоток. Из девяти транспортно-пересадочных узлов пять уже построено. Три будет достроено в этом году и последний — в следующем году», — сказал Собянин.
В свою очередь Белозеров отметил, что именно в Москве компания впервые применяет новые разработки.
«Мы здесь укладываем и принимаем новые технологии, например, бесстыковой путь, практически все, что здесь применяется, должно снизить шумовую нагрузку. И все это мы делаем вместе с Москвой. Важно обеспечить транспортную доступность для каждого жителя Москвы, но и чтобы жители не чувствовали шумовые нагрузку. Здесь, в Москве, мы демонстрируем новое лицо железных дорог», — сказал Белозёров.
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