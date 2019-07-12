Махачкала, , 12:29 — REGNUM

Четыре дагестанских вуза выиграли гранты Росмолодежи в рамках всероссийского конкурса молодежных проектов среди организаций высшего образования. Их суммарный объём составил 21 млн 350 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM 12 июля в пресс-службе министерства по делам молодежи Дагестана.

Наибольшую финансовую поддержку среди вузов республики получил Дагестанский государственный аграрный университет — 9 млн 650 тысяч рублей. На эти деньги планируется реализовать шесть проектов: «С Кавказа с любовью», «Культура в село», «Ресурсный добровольческий центр», «Студенческий лидер аграрных вузов — 2019», «Студенческий пресс-центр К-2» и «Форум сельской молодежи». Дагестанский государственный университет выиграл 4,8 млн рублей на проведение фестиваля студенческих спортивных игр и молодежного форума «За взаимопонимание на Кавказе».

Дагестанский государственный технический университет на выигранные 4 млн рублей проведет северокавказский спортивный форум «Политех». Наконец, Дагестанский государственный университет народного хозяйства получил 2,9 млн рублей на создание центра молодежного социального проектирования «Youth with mind» и реализацию проекта «Наследники страны гор».

Дагестан занял первое место по сумме грантов для вузов среди субъектов Северного Кавказа. На втором месте с показателем 18 млн рублей оказался Ставропольский край. В общей сложности Федеральное агентство по делам молодежи поддержало 609 проектов от 255 образовательных учреждений России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году дагестанская молодежь в рамках гранатового конкурса северокавказского форума «Машук» выиграла 18,6 млн рублей, что стало вторым результатом среди субъектов округа. А по числу обладателей грантов Дагестан занял лидирующую позицию: поддержку получило 80 проектов из республики.

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