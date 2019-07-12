Ростов-на-Дону, , 12:12 — REGNUM

Ростовские власти отреагировали на серию публикаций, основанную на жалобах ростовчан. В частности, в многочисленных обращениях, распространённых в социальных сетях, горожане просят власти обратить внимание на гибель саженцев и кустарников на аллее у стадиона «Ростов-Арена».

"По информации администрации Кировского района в настоящее время зеленые насаждения, прилегающие к стадиону «Ростов-Арена», находятся на балансе министерства строительства Ростовской области», — цитирует ответ администрации Ростова-на-Дону портал Privet-Rostov.ru.

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«Кто за это ответит?» — территория вокруг «Ростов-Арены» оказалась не нужна

ИА REGNUM ранее сообщало, что в социальных сетях появилась информация о гибели зелёных насаждений у «Ростов-Арены». За саженцами и кустарниками должного ухода нет, необходимый регулярный полив не осуществляется. По сути, обратили внимание горожане, территория у стадиона, благоустроенная за бюджетные средства, оказалась никому ненужной.

На многочисленные жалобы отреагировали активисты ростовского штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ). Они не только зафиксировали гибель большинства зелёных насаждений, но и провели акцию. Целью флешмоба было внимание чиновников — городских и региональных — к очевидной проблеме.

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