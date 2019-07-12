Вашингтон, , 11:59 — REGNUM

Разработчикам из студии Voidpoint пришлось сменить название своей игры Ion Maiden из-за судебного иска от популярной рок-группы Iron Maiden. Теперь проект называется Ion Fury. Об этом сообщалось на официальной странице игры в Steam 11 июля.

Руководство Voidpoint объявило дату релиза обновлённой игры: Ion Fury официально выйдет 15 августа 2019 года (сейчас проект находится в раннем доступе Steam). Релиз ожидается на PC, однако со временем проект должен выйти и на PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Напомним, судебный иск в отношении компании 3D Realms (издатели Ion Fury) поступил от рок-группы Iron Maiden из-за использования похожего названия. Представители музыкантов заявили, что разработчики игры нарушают права на их товарный знак и вводят игроков в заблуждение.

Представители Iron Maiden потребовали от разработчиков компенсацию в размере двух миллионов долларов и смену названия игры. Также музыканты заявили, что имя главной героини игры (Шелли Харрисон) копирует имя одного из основателей группы Стива Харриса.

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