Кушва, Свердловская область, , 11:46 — REGNUM

В городе Кушве Свердловской области устранены последствия бури, которая обрушилась на населённый пункт 10 июля. Газоснабжение и электроснабжение полностью восстановлены, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления МЧС.

Работы были окончены поздним вечером 11 июля, уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате сильного ветра, порывы которого достигали 17 метров в секунду, 28 частных домов лишились газа. А ещё 274 дома остались без электричества.

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