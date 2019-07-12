Джуба, , 11:45 — REGNUM

Через четыре года после того, как Южный Судан получил независимость страна по-прежнему продолжает сталкиваться с проблемой голода. Согласно новому докладу ООН, около половины всего населения страны — 6,1 млн человек — в той или иной степени страдает от нехватки пищи.

По информации новостного агентства VOA Swahili, климатические условия, экономический кризис и войны в части регионов страны стали причиной бегства населения в соседние страны.

В докладе ООН говорится о том, что около 6 миллионов человек по всей стране страдает от голода, что составляет примерно 60% всего населения Южного Судана.

Томсон Фири, менеджер по вопросам связи Всемирной продовольственной программы в Южном Судане, отметил:

«Южный Судан является одной из самых сложных стран на планете для Всемирной продовольственной программы, поскольку 60% территорий недоступны по причине плохого состояния дорог в сезон дождей и, как ни странно, сезон дождей совпадает с пиком голода в Южном Судане, когда люди пытаются найти пропитание для себя на каждый день».