Москва, , 12:15 — REGNUM

В Москве впервые за 50 лет проведут строительно-монтажные работы по капитальному ремонту двух Борисовских мостов. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

За проведение ремонтных работ будет отвечать победитель электронного аукциона.

«Они были построены в 70-х годах прошлого века, и к сегодняшнему дню на них необходимо провести ремонт дорожного покрытия, ограждений, заменить инженерные коммуникации и в целом восстановить опрятный внешний вид сооружений», — пояснил глава департамента Геннадий Дёгтев.

Заместитель руководителя ГБУ «Гормост» Руслан Болотин добавил, что капитальный ремонт на Верхнем и Нижнем Борисовских мостах будет проведёт впервые. Начальная цена контракта составляет 477 млн рублей.

«Исполненные надлежащим образом работы должны позволить продлить срок службы Борисовских мостов на 10−15 лет. Ранее комплексное обслуживание уже было проведено на других мостовых сооружениях, и, как показывает практика, бизнес активно вовлекается в такие закупки. В среднем на них претендовали по 3−4 компании», — пояснил он.

Напомним, всего в 2019 году запланировано выполнение строительно-монтажных работ на 36 мостовых сооружениях в городе Москве.