Черкесск, , 11:41 — REGNUM

Минздрав Карачаево-Черкесии провел проверку по жалобе местной жительницы Аминат Едиевой, обратившейся на «прямую линию» с президентом Владимиром Путиным. Женщина жаловалась, что льготников в регионе не обеспечивают лекарствами по рецептам.

Как установлено в ходе проверки, в 2019 году Едиева «с вопросом о лекарственном обеспечении сахароснижающими препаратами в Усть-Джегутинскую центральную районную больницу не обращалась», пишет ТАСС. Как рассказали информационному агентству в минздраве КЧР, состоящая на учете у эндокринолога и участкового терапевта женщина в 2018 году получила 121 рецептурный препарат на сумму 26,4 тыс. рублей.

С 1 января 2019 года Едиева отказалась от получения социальной помощи и возобновить получение льготных лекарств сможет, согласно закону, лишь подав заявление после 1 ноября.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее по жалобе жительницы Карачаево-Черкесии президенту РФ была начата проверка в Следственном комитете по республике. Аминат Едиева обратилась на «прямую линию» Владимиру Путину 20 июня, рассказав о нарушении закона при обеспечении граждан льготными лекарствами.