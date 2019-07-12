Псков, 12 июля 2019, 11:34 — REGNUM
В Пскове сегодня, 12 июля, после перерыва на капитальный ремонт, открылся Дворец бракосочетаний на улице Детской, 2. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, Дворец бракосочетаний расположен в историческом здании — Доме Лавриновского 1908 года постройки, который является объектом культурного наследия регионального значения.
«В псковском Дворце бракосочетаний будут работать два зала для торжественной регистрации — большой и малый, а также по две комнаты жениха и невесты. Благодаря этому сотрудники ЗАГСа смогут проводить две церемонии бракосочетания одновременно», — отметили в пресс-службе Пскова.
В день открытия запланированы 16 торжественных регистраций брака.
Капитальный ремонт здания начался в 2017 году, общий объем финансирования превысил 25 млн рублей. Средства были выделены из федерального бюджета. В ходе ремонта был отреставрирован фасад, произведена внутренняя отделка помещений, обновлен интерьер, заменены инженерные сети, усилены перекрытия второго этажа, а также благоустроена прилегающая территория.
Дом Лавриновского — особняк в стиле модерн на улице Детской (ранее Спасской) в Пскове, был частью усадьбы семьи Лавриновских. Николай Лавриновский являлся хозяином особняка до 1917 года. Здание довольно тесно связано и с историей рода президента Австрии Александра Ван дер Беллена, чей дед был губернским комиссаром Временного правительства, назначенного в Псков в 1917 году. С 1946 года дом использовался маслодельным заводом и автоинспекцией под конторы и жилье. С 1952 года в здании располагались производственные помещения и жилые квартиры до начала 70-х годов, когда здание было передано ЗАГСу. Работа по регистрации актов гражданского состояния о рождении, установлении отцовства, усыновлении и заключении брака в этом здании началась с апреля 1975 года.