Псков, , 11:34 — REGNUM

В Пскове сегодня, 12 июля, после перерыва на капитальный ремонт, открылся Дворец бракосочетаний на улице Детской, 2. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, Дворец бракосочетаний расположен в историческом здании — Доме Лавриновского 1908 года постройки, который является объектом культурного наследия регионального значения.

«В псковском Дворце бракосочетаний будут работать два зала для торжественной регистрации — большой и малый, а также по две комнаты жениха и невесты. Благодаря этому сотрудники ЗАГСа смогут проводить две церемонии бракосочетания одновременно», — отметили в пресс-службе Пскова.

В день открытия запланированы 16 торжественных регистраций брака.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области «Вопрос удручающего состояния помещений ЗАГСа стал одним из первых, с которым я столкнулся, приехав на работу в регион. От жителей города поступало много жалоб. Состояние было просто ужасное. Сейчас — небо и земля»

Капитальный ремонт здания начался в 2017 году, общий объем финансирования превысил 25 млн рублей. Средства были выделены из федерального бюджета. В ходе ремонта был отреставрирован фасад, произведена внутренняя отделка помещений, обновлен интерьер, заменены инженерные сети, усилены перекрытия второго этажа, а также благоустроена прилегающая территория.