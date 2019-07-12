Анкара, , 11:32 — REGNUM

В заявлении Института статистики Турции (TÜİK) говорится, что численность населения Турции к 2030 году, по прогнозам, вырастет на 17 млн и достигнет 100 млн человек. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, TÜİK передает, что в 2018 году численность населения Турции составила 81 867 223 человека, в 2019 году этот показатель достиг 82 886 421 человек. К 2030 году численность населения Турции достигнет 99 754 923 человек.

Исследователи TÜİK также ожидают, что в 2040 году численность населения Турции достигнет 100 331 233, из них 50 620 203 человек составят мужчины, а 50 269 30 человек — женщины.