Барнаул, , 11:20 — REGNUM

Сотрудники МЧС провели пожарно-тактические учения в барнаульской детской туберкулезной больнице, сообщает 12 июля пресс-служба регионального главного управления МЧС.

По данным ведомства, основная цель тренировки заключалась в отработке действий по тушению пожаров, алгоритмов взаимодействия личного состава подразделений пожарной охраны с обслуживающим персоналом учреждения.

Согласно легенде, днем в результате короткого замыкания электропроводки произошло загорание в подвале лечебного корпуса. В бытовых помещениях, коридорах, кухне и столовой возникло плотное задымление.

После срабатывания автоматической пожарной сигнализации дежурный врач незамедлительно сообщил о происшествии в пожарную охрану. После этого врач вместе с другими медработниками начал эвакуацию детей и персонала из здания. Прибывшие на место спасатели локализовали условный пожар, а затем ликвидировали.

«Подобные тренировки необходимы для повышения готовности наших сотрудников к реагированию на такие происшествия и готовности персонала учреждения к действиям в экстремальной ситуации», — подвел итог учений замначальника отдела организации пожаротушения и взаимодействия с ведомственной и добровольной пожарной охраной Андрей Губин.

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