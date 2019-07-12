Пермь, , 11:34 — REGNUM

На территории Пермского края 13−14 июля ожидается значительный риск развития опасных явлений погоды — сильных шквалов (резкого усиления ветра), сильных ливней и крупного града. Кроме того, по западу края ожидаются очень сильные дожди (до месячной нормы осадков за двое суток). Повторяемость ситуации с такой значительной вероятностью опасных явлений погоды в Пермском крае составляет один-два раза за 10 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета.

По данным синоптиков, холодные участки фронта с грозами будут проходить через территорию Прикамья во второй половине дня 13−14 июля на стадии максимального развития. Подобные условия наблюдаются один раз в несколько лет. В период с 16:00 до 21:00 местного времени (14:00 — 19:00 мск) на севере края вероятны сильные шквалы с большим охватом территории, сильные ливни и крупный град. В зоне наибольшего риска — Березники, Соликамск, Чердынь и Красновишерск.

Напомним, днем 10 июля в центре Перми прошел внезапный кратковременный шквал большой разрушительной силы. В результате был нанесен значительный ущерб (повалено несколько десятков деревьев, перекрыто движение транспорта, повреждены автомобили) и пострадали три человека. Продолжительность шквала составила всего от 30 секунд до двух минут, а ширина полосы разрушений — не более 2−3 км.

Шквал прошел узкой полосой по центру города, метеостанции его не зафиксировали. На отдельных участках в городе (например, на ул. Крисанова между ул. Петропавловская и Монастырская) повалено и сломано до 50% деревьев, что указывает на скорость ветра около 25 м/с. Спрогнозировать такой шквал можно было только за 10 минут до его начала, — отметили синоптики.

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