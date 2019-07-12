Токио, , 11:24 — REGNUM

Создатели игры Monster Hunter World: Iceborne выпустили ролик, посвящённый особенностям предстоящего проекта. В дополнении появятся горячие источники, новые подвиды уже известных монстров и уникальные возможности для взаимодействия игроков, сообщалось в видео на официальном YouTube-канале игры 11 июля.

В дополнении Iceborne появится новая локация с горячими источниками. В ней персонаж игрока сможет принять ванную, посетить сауну, поесть и пообщаться с другими геймерами перед очередным сражением. Для более удобного взаимодействия игроков между собой разработчики также добавили новую функцию под названием «Карточки отрядов». С помощью таких карточек, пользователи смогут увидеть информацию о команде других игроков и решить, в какую из них он хочет вступить.

Боевая система также претерпит некоторые изменения. У Палико (коты-помощники главного героя) появятся новые виды вооружения: приманка для отвлечения монстров и мяукан — пушка, стреляющая фейерверками. Также геймеры смогут устроить охоту на новые подвиды монстров. Так у Аньяната появится более сильная электрическая версия, а у Одогарона форма, умеющая использовать стихию дракона. Отдельно разработчики отметили нового монстра Главенуса — огромного ящера, сражающегося своим хвостом словно мечом.

Напомним, дополнение Iceborne выйдет 6 сентября 2019 года. В нём игрокам откроется новая заснеженная локация, виды монстров и типы вооружения. Разработчики обещают, что по количеству контента Iceborne превзойдёт оригинальную Monster Hunter World. Также у персонажей геймеров появится возможность использовать крюк-кошку, чтобы забираться на особо крупных чудовищ.