Париж, , 11:06 — REGNUM

В рамках 47-го Всемирного химического конгресса Международного союза теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) в Париже, посвященного столетию этой организации, прошла встреча лидеров мировой химической отрасли. Генеральный директор ПАО «ФосАгро», глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, Ильхам Кадри (Solvay), Мартин Брудемюллер (BASF SE) и Тьерри Ле Энафф (Arkema) обсудили глобальные проблемы, которые стоят перед человечеством сегодня, и решение которых будет определять качество жизни будущих поколений. Изменение климата, загрязнение окружающей среды, угроза биоразнообразию, истощение природных ресурсов и происходящий на фоне этих угроз динамичный рост населения планеты (до 10 млрд человек к 2050 году). Для противостояния этим вызовам ООН определила 17 целей в области устойчивого развития.

Глава BASF SE Мартин Брудемюллер «Цели устойчивого развития — это общий знаменатель для всех нас, помогающий приоритизировать проблемы, над решением которых необходимо работать. Они являются четким руководством к действию для всей химической промышленности».

Глава Akrema Тьерри Ле Энафф «У химической отрасли есть ответы на эти вызовы. Как индустрия, как научное сообщество, как отдельные компании, совместно с обществом в целом, мы способны на многое».

Генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев отметил, что в приверженность принципам устойчивого развития стала одной из основ на которой сформирована стратегии развития компании до 2025 года. В составе директоров компании создан комитет по устойчивому развитию, возглавила который Ирина Бокова — независимый директор ПАО «ФосАгро» и экс-глава ЮНЕСКО

Генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев «Принципы устойчивого развития должны стать руководящими не только для компаний химической отрасли, но и совершенно универсальной директивой для развития в любой индустрии. Каждая компания должна рассматривать свою деятельность через их призму, ставить их в центр средне‑ и долгосрочной стратегий развития. Сообща работать над достижением целей устойчивого развития необходимо уже сейчас, через 10 или даже 5 лет уже будет слишком поздно. Это наш долг перед поколениями, которые придут нам на смену. Залогом продвижения на пути к большинству целей устойчивого развития является инновационная деятельность. В этом году мы отмечаем юбилей ИЮПАК, с чем я всех собравшихся хочу искренне поздравить, 100 лет — это потрясающая цифра. Но одновременно ФосАгро празднует и другой столетний юбилей — входящего в наш состав научно-исследовательского института по удобрениям и агрохимикатам НИУИФ, ровесника ИЮПАК, старейшего и единственного в России профильного института. Сегодня НИУИФ выступает ядром исследований и инноваций Группы «ФосАгро». Тесно сотрудничаем мы в сфере инновационного развития производства удобрений и с Российской академией наук».

ФосАгро — поставляет экологически чистые минеральные удобрения в 100 стран мира, являясь при этом лидером в обеспечении удобрениями отечественных аграриев. Таким образом, компания — один из ключевых элементов в обеспечении продовольственной безопасности во всем мире, а ее деятельность направлена на достижение цели устойчивого развития №2 — борьбу с голодом.

ФосАгро стала первой российской компанией выбранной Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН для реализации глобальной инициативы в области защиты почв. Экологически чистые удобрения компании позволяют выращивать чистые продукт и поддерживают плодородие почв, что особенно важно сегодня, когда более половины земель сельхозназначения умеренно или сильно страдают от деградации.

Производство чистых продуктов питания нацелено на достижение цели устойчивого развития №3 — обеспечение здорового образа жизни и благополучия людей. Природоохранные практики компании обеспечивают бессточную систему производства, что позволяет сохранять чистую воду для человечества — цель устойчивого развития №6. Компания, инвестируя в НИОКР и внедряя наилучшие доступные технологии, создает достойные условия труда для работников (цель устойчивого развития №8) и стремится к максимально глубокой переработке сырья и использованию попутной продукции и вторичного сырья (цель устойчивого развития №12).

ФосАгро инициировала и реализует совместную с ЮНЕСКО и ИЮПАК грантовую программу для молодых ученых в области химии «Зеленая химия для жизни», чем активно поощряет инновации и развивает международное партнерство в интересах устойчивого развития, что также напрямую соответствует целям устойчивого развития провозглашенным ООН.

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