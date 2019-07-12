Нью-Дели, , 11:17 — REGNUM

Кабинет министров Индии одобрил законопроект об улучшении положения трансгендеров. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Ожидается, что указанный законопроект создаст механизмы для улучшения положения трансгендеров с точки зрения экономического и социального благополучия. Основной целью нового нормативного правового акта станет борьба с дискриминацией указанной группы населения в сферах образования и здравоохранения, а также повышение юридической защищенности трансгендеров.

Напомним, что принятие указанного законопроекта входит в список приоритетных задач Министерства социальной справедливости и полномочий Индии на первые 100 дней функционирования нового правительства. Сообщается, что проект нормативного правового акта поступит на рассмотрение парламента в ближайшее время.