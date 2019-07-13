13 июля 2019 | Время чтения 15 мин

Глава Минтранса РФ предложил передать вопрос по планам строительства Нижегородского гидроузла Дмитрию Медведеву, так как переговоры с районными властями зашли в тупик. Нижегородцы продолжают протестовать и бороться за последний живой участок Волги. Мусорные скандалы сотрясают регион, а на «Водоканал» пришли с обыском. И это далеко не все важные события недели в Нижегородской области.

Алёна Скобеева, , 00:46 — REGNUM

Главной темой Нижегородской области, волнующей умы нижегородцев и властей, остаётся проект нижегородского гидроузла.

Нижний Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, спор о непроектной отметке Чебоксарского водохранилища (63 вместо 68 м) не находит компромисса уже несколько десятилетий. Власти Чувашии и гидроэнергетики последовательно выступают за подъём уровня до проектного, а власти Марий Эл и Нижегородской области, на территории которых также находится объект, выступают против, опасаясь затопления территорий. При этом нижегородские власти называют в качестве единственного варианта решения проблемы судоходства возведение гидроузла. В регионе проект вызвал протесты жителей, ссылающихся на то, что его реализация приведёт к затоплению обширных территорий и ухудшению экологической обстановки, так как в зону затопления попадут кладбища, скотомогильники и прочие небезопасные объекты, отравив воду. Так, проект стоимостью 43,5 млрд рублей наткнулся на яростный протест общественности, но от планов строительства пока не отказались.

«Несмотря на протестные настроения жителей Нижегородской области и борьбу общественных экологов за последний живой участок реки Волги, проект низконапорной плотины продолжает двигаться вперед, как асфальтный каток, который медленно, но верно давит своей неотвратимостью последние надежды жителей, — пишет телеграм-канал ВЧК. — 43,5 миллиарда рублей — это те «тридцать серебренников», которые получат на первоначальное освоение чиновники и эффективные менеджеры. Эти новоявленные «иуды» навсегда останутся в памяти жителей Балахны, Городца и Нижнего Новгорода как убийцы последнего живого участка Волги».

ВЧК добавляет, что «пока идут словесные баталии экологов и чиновников в СМИ, региональным властям бояться нечего»:

"Но как только будет принято окончательное решение по строительству плотины и начнутся подготовительные работы (строительство дороги от Сормова до берега Волги), то проблемы Шиеса померкнут перед теми акциями, которые неминуемо возникнут на дороге к этой строящейся плотине».

План Hr.government-nnov.ru

Между тем на днях стало известно, что окончательное решение по низконапорному гидроузлу могут оставить за Дмитрием Медведевым.

«Глава Минтранса Евгений Дитрих предложил вынести вопрос строительства Нижегородского гидроузла на премьера Дмитрия Медведева, поскольку переговоры с муниципальными властями зашли в тупик», — пишет газета «Коммерсантъ», уточняя, что «зона затопления от создаваемого водохранилища займет 9,6 кв. км».

Источник, знакомый с ситуацией, назвал другие цифры: «речь идет о 28 кв. км из 51 кв. км территории» Балахны.

На сегодня муниципальные власти не согласовали проект планировки территории. По данным издания, министерство Дитриха вполне допускает заморозку проекта и перенаправление средств на другие проекты. Официально эти моменты в ведомстве не комментируют, все отсылки у газеты на неофициальные источники.

Косвенно, что заморозка проекта возможна, подтверждает и то, что первоначальные сроки уже давно вышли. Ещё в начале июля глава Аналитического центра при правительстве Владислав Онищенко заявил, что, исходя из планов подписать контракт на строительство к августу 2020 года, проект сдвигается с учётом пятилетней стройки до 2024 года.

«В судоходном сообществе говорят, что без строительства Нижегородского гидроузла невозможно развитие судоходства в европейской части России, поскольку фактически сейчас Волга поделена на две части», — отмечает «Коммерсантъ».

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«Кто в министры крайний?»

Конкурсный отбор пустующего с середины апреля 2019 года кресла министра здравоохранения Нижегородской области выходит на финишную прямую. К очному отбору допущено 17 кандидатов, все имеют опыт работы в профильной сфере.

Напомним, пост министра опустел после отставки Антона Шаклунова в середине апреля 2019 года. Этому предшествовал скандал с его заместителем — Ольгой Ермиловой, чьи подчинённые вместо того, чтобы допустить посетителей с проблемами, вызвали им полицию и психиатрическую помощь. В итоге Ермилова лишилась поста, так как в момент скандала она была в кабинете и не могла не знать о разворачивающемся в приёмной действе.

Антон Шаклунов Zdrav-nnov.ru

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К очному этапу и защите проектов на кресло министра на сегодня допущены 17 человек, среди них кандидаты из Татарии, Удмуртии, Рязанской, Владимирской, Мурманской областей, Башкирии, Коми, Москвы. В список попали заместитель главврача ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями министерства здравоохранения Республики Татарстан» Артур Альмухаметов, главврач ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Соломон Апоян, главврач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 4» Светлана Белозерова, главврач ГБУЗ Удмуртской Республики «ГКБ № 4 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» Кирилл Гасников, главврач ГБУЗ Нижегородской области «Городская больница № 35» Аркадий Денисенко, главврач ООО «ВИТА» (Офтальмологическая клиника «Кузляр») г. Казань Станислав Жернаков, главврач клиники лечения бесплодия «Папа, мама и малыш» (ООО «Академия женского здоровья и репродукции человека» г. Нижнего Новгорода) Светлана Засыпкина, главврач ООО «Диагностика-НН» Г. Нижнего Новгорода Евгения Квилинская, заместитель главврача по лечебной работе ГАУЗ «Клиника медицинского университета» г. Нижний Новгород Максим Кузнецов, Андрей Лазарев (последнее место работы — главврач ГБУ здравоохранения Владимирской области «Собинская районная больница»), первый замминистра здравоохранения Коми Игорь Маклаков, главврач ГБУ РО «Городская поликлиника № 2» министерства здравоохранения Рязанской области Олег Нагибин, и. о. министра здравоохранения Нижегородской области Елена Саксонова, заведующий Ленинским филиалом, стоматолог-хирург ГАУЗ Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника» Анатолий Сидорин, главврач ГАУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер министерства здравоохранения Башкирии Руслан Султанов, заведующий отделения ортопедической стоматологии ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 49 Департамента здравоохранения города Москвы» Игорь Федосеев, руководитель аппарата комитета по охране здоровья аппарата Госдумы Артем Яновский.

Член экспертной комиссии, ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин отметил, что интерес к конкурсу высокий как со стороны участников, так и со стороны жителей. На сайте «команды правительства» от жителей уже озвучено 314 предложений по развитию сферы здравоохранения. 23 из них включили для заданий кандидатам в ходе деловой игры и защиты программ перед комиссией.

ИННОПРОМ-2019: нижегородские достижения

На международный промышленный форум ИННОПРОМ-2019, прошедший в Екатеринбурге, нижегородская делегация привезла свыше 30 инновационных проектов.

«Например, среди проектов Нижегородской области — инвалидная коляска с функцией вертикализации, то есть человек в ней может находиться в вертикальном положении. В перспективе — коляска будет управляться сигналами из головного мозга человека, образно говоря, «силой мысли». Аналогов этой разработки в России сейчас нет, а когда будет создана модель с нейроуправлением, она станет первой в мире», — рассказал руководитель делегации, вице-губернатор Евгений Люлин.

Разработали коляску учёные ННГУ им. Н. И. Лобачевского в партнерстве с ГК «Зетта». Более чем на 90% состоит из отечественных комплектующих, что позволит пользователям не ломать голову над поиском запчастей.

Инвалидная коляска с функцией вертикализации Government-nnov.ru

Ещё ряд новинок, привезённых на форум, — система управления полным жизненным циклом компании «Цифровое предприятие», интеллектуальная система управления производством и планирования, в том числе с учётом предпочтений клиентов «Цифровое производство», не имеющий аналогов в мире «кибертренер» для реабилитации после мышечных травм, образец контроллера для управления системами автоматизации различного назначения, новая система электрораспределительная система (закрытые шины 0,4 кВ). Система была разработана специалистами ООО «Узола» и направлена на импортозамещение.

Инновационные инвалидные подъёмники «Силач», которые представило ООО «Силач-лифт» на форуме, планируют устанавливать в социальных такси в рамках реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография». Подъёмник — единственный в своём роде отечественный проект, он на 95% состоит из отечественных комплектующих.

В Нижегородской области такими подъёмниками оборудованы уже десять микроавтобусов ГАЗель, которые подвозят жителей из отдаленных населенных пунктов региона к центральным районным больницам и мобильным лечебно-диагностическим лабораториям «Поезда здоровья». Пилотная работа осуществляется в рамках реализации национальных проектов.

Разработчик также представил на форуме и опытный образец подъемника для нужд ГУФСИН для перевозки заключённых.

Высоко оценили на ИННОПРОМе-2019 разработку нижегородских ученых — «кибертренер». Ею заинтересовалась федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью России.

Первый проректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского Вадим Сайгин рассказал, что команда разработчиков «кибертренера» создаст предназначенную специально для «летающих лыжников» модель тренажёра.

Кибертренер Government-nnov.ru

А с властями ХМАО достигнута договорённость о поставках судов «Марс 10», «Марс 25», универсальной грузовой платформы на воздушной подушке и судна на воздушной подушке «Феникс» производства нижегородского предприятия АО «Флот». Есть интерес у региона и к другой продукции компании — гусеничному тягачу ТТМ-32, который в настоящее время не имеет аналогов в мире.

«На сегодня это единственный существующий плавающий гусеничный самосвал. При его создании были применены уникальные технические и инженерные решения», — подчеркнул Евгений Люлин, добавив, что во время встречи с делегацией из Ханты-Мансийского автономного округа обсуждалась возможность строительства сборочных производств АО «Флот» и НПО «Транспорт» на территории Югры.

По словам Люлина, это позволит снизить стоимость нижегородской продукции для потребителей из северных регионов России.

Напомним, за 2018 год несырьевой неэнергетический экспорт региона вырос на 34,8%, составив 4 млрд долларов.

Мусорные войны: дачники против Росприроднадзора

Сразу две свалки попали в медиаповестку региона на уходящей неделе, и в обоих случаях делом заинтересовались следователи.

В конце июня, в преддверии «прямой линии» Владимира Путина, жители Павлово пожаловались на многолетнюю проблему с нелегальной свалкой химотходов. Жаловались они и на то, что свалка фактически выжила из одного из садовых обществ дачников.

8 июля СУ СК РФ по Нижегородской области сообщило, что организована доследственная проверка «о бездействии властей по ликвидации свалки» и в ходе неё следователи «дадут юридическую оценку действиям должностных лиц, допустивших загрязнение территории в районном центре и не принявших мер к ликвидации свалки с отходами».

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Главным же «мусорным героем» стала печально прославившаяся свалка в СНТ «Родник», членам которого Росприроднадзор выставил ущерб на 2,8 млрд рублей. Оплачивать такие огромные суммы дачники не планируют. На личном приёме у замначальника департамента Росприроднадзора Владислава Иванова получатели претензионных писем рассказали, что считают себя в этой ситуации потерпевшими и не понимают, почему должны нести ответственность за то, что сделали другие люди. Иванов отметил, что письма направлялись в законном русле, дальше будет суд, он и решит, кто истинный виновник.

Свалка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Тем временем СУ СК РФ по Нижегородской области решает вопрос о возбуждении уголовного дела, а в ходе доследственной проверки «следователи СК дадут юридическую оценку бездействиям должностных лиц Росприродназдора, не принявшим должных мер к ликвидации незаконной свалки», так как сами дачники утверждают, что «неоднократно обращались в различные органы власти с требованием ликвидировать незаконную свалку».

"Можно по этой аналогии пойти дальше. Например, обязывать пострадавших от стихийных бедствий компенсировать бюджетные затраты на восстановление. Или требовать от родственников залеченных до смерти пациентов доплачивать больницам за койкодни сверх лимита. Не, ну, а что не так? И главное — у правоохранителей ну никак не получается отыскать «чёрных мусорщиков», загубивших садоводческое товарищество «Родник»! И это при том, что те же журналисты уже опросили многих свидетелей», — пишет телеграм-канал «Сорокин хвост».

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У депутата могут конфисковать жильё

Нижегородский областной суд во второй половине июля продолжит повторно рассматривать скандальное дело о конфискации квартиры у арзамасского депутата Романа Лаптева, который не смог подтвердить свои доходы.

Напомним, в апреле 2018 года Арзамасский городской суд области вынес решение об обращении приобретённого жилья в доход государства, но собственник с этим не согласился и безуспешно попытался оспорить решение в апелляционной инстанции. Основанием для взыскания стало то, что сумма сделки — свыше 2 млн рублей —превысила общий доход депутата и его супруги за три последних года, предшествующих отчетному периоду, то есть 2016 году.

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Отказ от апелляции не остановил депутата, и он пытается «отбить» своё жилище. Дело на новое рассмотрение вернул Верховный суд РФ, куда обращался народный избранник.

«Решение суда изъять квартиру затронет интересы Пенсионного фонда, который выдавал материнский капитал, потраченный на жилье. Поскольку эти вложения в деле не оспорены, неясно, с кого придется требовать эти деньги», — цитирует самого депутата издание «Коммерсантъ».

Решение за судом (cc) Joe Gratz

Депутат заявил, что надзорная инстанция неверно рассчитала расходы на семью из четырёх человек, а также он добавил, что «женился лишь в 2008 году, и до 2015 года они с супругой жили у родителей, не платили за жилье и накопить спорные 200 тыс. рублей могли». Также он требует приобщить к делу и договор дарения денег.

Слушания по делу продолжатся 19 июля.

На водоканал пришли с обыском

Уголовное дело об уклонении от налогов как эхо 2013 года стало основанием для очередного обыска в АО «Нижегородский водоканал», учредителем которого выступает администрация Нижнего Новгорода.

«Следственные действия связаны с возбужденным уголовным делом по факту уклонения предприятием от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) на сумму 65,8 млн руб. в 2013 году. Речь идет о том периоде, когда нижегородским водоканалом руководил бывший заместитель губернатора Александр Байер», — пишет газета «Коммерсантъ».

Напомним, на сегодня Александр Байер — врио заместителя губернатора Владимирской области.

«Нижегородский водоканал оказывает полное содействие и сотрудничает с представителями правоохранительных органов», — пишет портал NN.ru со ссылкой на следователей.

Сама же компания на официальном сайте хранит молчание.

Обыск (cc) RobillardMichel

Напомним, в сентябре 2018 года стало известно, что возбуждено дело по факту уклонения от уплаты налогов за период, когда предприятие возглавлял Александр Байер. Тогда на предприятии отрицали «какие-либо факты налоговых преступлений, подчеркивая, что пять лет назад налоговые органы не нашли нарушений и нынешнее уголовное дело возбуждено без решения налоговой инспекции». На фоне этого разгорающегося скандала Байер ушёл в отставку с поста и. о. вице-губернатора. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин её принял и сказал, что это было обоюдное решение. Позднее бывший чиновник обнаружился в этой же должности во Владимирской области.

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«Квартирная» банда с участием полицейских

Громкое дело рассмотрел суд в Нижегородской области. Банда квартирных мошенников и убийц в составе десяти человек в возрасте от 26 до 62 лет получила от 4,8 года до 19 лет лишения свободы. Трое фигурантом отделались условными сроками. Ещё один соучастник скрылся от следствия, но объявлен в федеральный розыск. При этом трое членов банды, не чуравшейся и убийств граждан, не желающих расставаться с имуществом добровольно, были сотрудниками полиции.

По мнению следователей, банда была создана в регионе в начале 2014 года для похищений граждан, их незаконного лишения свободы, вымогательств, мошенничеств, убийств. Летом того же года у пожилого нижегородца была незаконно отобрана квартира.

«Родственники потерпевшего, обнаружив преступление, заявили о совершенном деянии в полицию, а самого бывшего собственника поместили в клинику для лечения от алкоголизма. Участники организованной группы отыскали потерпевшего и выбросили его из окна больницы, сымитировав самоубийство», — сообщает пресс-служба следственного управления.

Два человека были похищены сотрудниками полиции, а члены банды удерживали их, чтобы собственники квартир оформили переход права собственности. Один из похищенных был забит до смерти.

В целом с 2014 по август 2016 года были незаконно отчуждены права собственности на квартиры у семерых человек, из которых трое убиты, двое похищены. Все жертвы — одинокие граждане из социально незащищенных групп. Общий ущерб от деяний банды составил более 10,8 млн рублей.

Ещё один эпизод, вменяемый преступникам, касался несанкционированной врезки в нефтепровод в Лысковском районе и похищения нефти с причинением ущерба на 28 млн рублей.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

Приговором суда семи подсудимым назначены наказания сроком от 4 лет 8 месяцев до 19 лет лишения свободы, трое получили срок условно.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, ж, к, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц, с целью скрыть другое преступление, из корыстных побуждений»), ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»), п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»), пп. «а, б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), пп. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»), пп. «а, б» ч. 2 ст. 215.3 УК РФ («Приведение в негодность нефтепроводов»).

Приговор не вступил в законную силу.

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