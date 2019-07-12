Эр-Рияд, , 11:02 — REGNUM

Правозащитная организация «Репортеры без границ» призвала правительство Королевства Саудовская Аравия освободить всех незаконно задержанных журналистов. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, организация встречалась с представителями властей Саудовской Аравии еще в апреле с требованием освобождения 30 журналистов.

Призывы к освобождению саудовских журналистов со стороны «Репортеров без границ» последовали после убийства Джамаля Хашогги в 2018 году.

За время трехдневного визита в Саудовскую Аравию делегация правозащитной организации провела встречи с министрами иностранных дел, юстиции и СМИ страны. «Репортеры без границ» настаивают на необходимости проведения реформ для обеспечения гарантированной свободы слова.