Эр-Рияд, , 12:54 — REGNUM

Американская рэп-исполнительница Ники Минаж заявила о том, что она не будет выступать на культурном фестивале в Джидде, Королевстве Саудовская Аравия. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, причиной этому стало, по заявлению певицы, обеспокоенность нарушениями прав человека в стране.

Минаж отметила, что в Саудовской Аравии ущемляются права ЛГБТ-сообщества и женщин, а также не гарантируется свобода слова и самовыражения. «После долгих и тщательных размышлений я приняла решение не принимать участие в культурном фестивале в Джидде. Для меня важно заявить о своей позиции относительно нарушения свобод в Саудовской Аравии», — отметила Минаж.

Ники Минаж известна своими провокационными выступлениями и откровенными видеоклипами, где исполнительница «не стесняется демонстрировать свою пышную фигуру». Тексты ее песен «пронизаны ненормативной лексикой» и в основном касаются половых отношений и расширения прав и возможностей женщин.