Хасавюрт, Дагестан, , 10:43 — REGNUM

В халатности, повлёкшей смерть ребёнка, признана виновной заведующая детским инфекционным отделением центральной городской больницы дагестанского города Хасавюрта. Суд назначил ей наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно, сообщили И ИА REGNUM 12 июля в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Установлено, что в 2015 году в указанном отделении скончался девятимесячный ребёнок. Причиной смерти младенца стало несвоевременное оказание квалифицированной медицинской помощи по вине заведующей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане возбуждено уголовное дело после смерти семилетнего мальчика в одной из клиник города Махачкалы. Установлено, что перед операцией ребёнку сделали укол, после которого у него случился анафилактический шок и судорожный синдром. Мальчик впал в кому и скончался спустя полтора месяца, не приходя в сознание.