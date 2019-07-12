Токио, , 11:01 — REGNUM

В Японии на фоне глобального движения «#MeToo» и дискриминации на вступительных экзаменах в медицинский колледж заговорили о сексизме в учении буддизма.

Джунко Минамото, исследователь из Киотского института по правам человека, выразила намерение организовать специальную выставку в буддийском храме в Киото, посвященную дискриминации женщин в буддийских сутрах. В последний момент выставка была отменена, так как исследователь «не учла обстоятельства того времени, которые трудно принять живущим в современном мире».

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», это вызвало бурные дискуссии в Киото. В храме Хигаси Хонгадзи прошло мероприятие, на котором были представлены «сексистские идеи учения Будды»: женщина не может стать Буддой, если только не переродится мужчиной; женщины обязаны повиноваться своим родителям, мужьям и детям и так далее.

Кроме того, оказалось, что отдельные «буддийские секты» продвигали «доктрину спасения», которая гласит, что женщины будут «спасены» только после перерождения в мужском теле.

Другой японский профессор-религиовед Тосихиро Оми из Университета Мусасино выпустил книгу «Буддизм и женщины в современной Японии» и призвал к более детальному изучению сексизма в религии, а также к более конструктивной роли храмов, которые и несут религию в массы. «Только святилища могут искоренить сексизм», — заявил профессор.