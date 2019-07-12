Иерусалим, , 11:27 — REGNUM

К 2030 году Израиль потеряет более 11 миллиардов долларов в виду незанятости ортодоксального населения. К 2065 году «цена» отказа ортодоксов от работы превысит 112 миллиардов долларов. К такому вывод пришло министерство финансов Израиля, сообщило 11 июля израильское бизнес-издание Calcalist.

Проблему незанятости ортодоксального населения обсудили на круглом столе, организованном Институтом демократии. Эксперты пришли к выводу, что необходимо создать условия, мотивирующие ортодоксов приступать к трудовой деятельности. Так, не исключено, что возраст освобождения ортодоксов от призыва может быть снижен до 21 года, что позволит им выйти на работу на полный день сразу после окончания учебы в религиозных учреждениях.

На сегодняшний день отсрочка от армии предоставляется учащимся в религиозных учреждениях до достижения ими 24 лет. До 22 лет им запрещено работать, а с 22 до 24 лет разрешена лишь частичная занятость.