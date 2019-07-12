Пекин, , 10:08 — REGNUM

Уже 13 авиаперевозчиков Китая имеют возможность предоставления услуг доступа к сети интернет во время полета, сообщает 12 июля агентство Синьхуа.

Пассажир (сс) Bambi Corro

На конец июня текущего года на 340 самолетах 13 китайских авиакомпаний имелась возможность беспроводного доступа к глобальной сети, сообщили в Администрации гражданской авиации Китая (CAAC).

Среди них, почти на 180 самолетов имеется возможность непрерывно находиться в сети с момента взлета и до момента посадки посредством Wi-Fi. На конец июня китайские авиаперевозчики в совокупности обеспечили доступом к сети 6,18 млн пассажиров.

Как отмечают китайские СМИ, Поднебесная продолжает активно развивать сектор гражданской авиации. За первое полугодие 2019 года было совершено 320 млн пассажироперевозок в этом секторе, что на 8,5% выше, чем за тот же период годом ранее.

Читайте также: Летай с Wi-Fi: Китайские самолеты обзаведутся доступом к интернету

Читайте ранее в этом сюжете: Бесплатный Wi-Fi появится во всех скоростных поездах Китая