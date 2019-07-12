Иерусалим, , 12:47 — REGNUM

Израильская авиакомпания «Эль-Аль» выплатит своим пассажирам 1,6 миллиона долларов за ненадлежащее представление условий аннулирования и изменения авиабилетов на своем официальном сайте. Соответствующее решение вынес окружной суд Иерусалима. Об этом 11 июля сообщило израильское бизнес-издание TheMarker.

Помимо установленной суммы компенсаций национальный авиаперевозчик Израиля оплатит услуги адвокатов на общую сумму более 300 тысяч долларов. Мировое соглашение также определило, что «Эль-Аль» внесет изменения в информацию, опубликованную на сайте и касающуюся условий отмены и изменения авиабилетов, таким образом, чтобы четко разъяснить их покупателям.

Известно, что компенсации получат как пассажиры, которые участвовали в подаче коллективного иска, как и те, кто отменил или изменил бронирование, заплатив при этом сборы в период с апреля 2007 по 23 марта 2016 года. О выплате компенсаций компания сообщит лично пострадавшим.