Джакарта, , 10:11 — REGNUM

Индонезия планирует начать строительство моста в 2020 году, чтобы соединить два острова недалеко от Сингапура, сообщает Sindonews.

Известно, что мост длиной 7 км соединит острова Батам и Бинтан. Проект обойдется в 4 трлн рупий или около $284 млн, а строительство займет три-четыре года.

Правительство Индонезии намерено сделать остров Батам альтернативным судоходным и производственным центром для торговли с Сингапуром, привлекая новые инвестиции.

Согласно заявлению секретариата кабинета министров, Индонезия хочет, чтобы мост сократил расходы на логистику, улучшил сообщение и увеличил число туристов в этом районе.

Ожидается, что технико-экономическое обоснование и сам проект строительства моста будут завершены в конце 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лорд-мэр Лондона Питер Эстлин во время визита в Джакарту пообещал выделить 3 млрд фунтов (52,9 трлн рупий) на финансирование инфраструктурных проектов в Индонезии.

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