Москва, , 10:04 — REGNUM

При выборе шашлыка нужно обратить внимание на производителя, срок хранения и состав мясного продукта. От маринадов на основе майонеза лучше отказаться, если полуфабрикат будет приготовлен не сразу, говорится в сообщении Роскачества.

Шашлык Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР

Рекомендовано покупать шашлык, упакованный на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате, особенно в том случае, если мясо будет приготовлено за городом, на даче, на пикнике. При жаркой погоде возрастает опасность отравиться мясом в «белом» соусе.

При самостоятельном мариновании стоит помнить о температуре хранения мяса до тепловой обработки — 0…+4 градуса Цельсия. Посоленный и замаринованный шашлык можно хранить при температуре до +6.

Кусочки шашлыка должны быть максимально однородны по размеру и массе и иметь плотную структуру. Готовить мясо на углях нужно без языков пламени, а лучше запекать его в фольге, отмечают эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве указали на повышенное содержание соли в популярных марках мультизернового хлеба, которое не позволяет назвать этот продукт полезным.

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