Оттава, , 10:57 — REGNUM

Компания Ubisoft будет «налагать санкции» на игроков, использующих режим Story Creator Mod в Assassins Creed Odyssey для получения «бесплатного» опыта. Об этом представители компании сообщили на своём официальном форуме 11 июля.

Разработчики из Ubisoft заявили, что будут бороться с недобросовестными геймерами. Создание «квестов на добычу опыта» теперь будет противоречить правилам пользования Story Creator Mod. Таким образом, игроков-нарушителей будут блокировать, а их работы не будут отображаться в системе автоматической рекомендации игры.

В Story Creator Mod игроки могут создавать собственные задания и сюжетные приключения. Однако, как оказалось, редактор позволяет придумывать миссии, не требующие от игрока вообще никаких действий. Так, некоторые геймеры публикуют задания, в которых появляются десятки врагов и тут же умирают, чем приносят игрокам дополнительный опыт.

Напомним, Assassins Creed Odyssey — это видеоигра в жанре Action/RPG, разработанная канадским подразделением компании Ubisoft. Местом действия игры стала Древняя Греция, а главными героями наёмники: Кассандра или Алексиос. Игрокам предстоит путешествовать по открытому миру, выполнять множество заданий и сражаться с древними мифическими чудовищами.

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