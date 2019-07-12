Пекин, , 09:57 — REGNUM

В общей сложности 19,91 млн человек пострадали из-за наводнений с начала летнего сезона наводнений в Китае, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, передает 12 июля агентство Синьхуа.

В совокупности около 1,3 млн человек были переселены в безопасно место из-за наводнений, в то время как 582 тыс. человек нуждались в экстренной помощи.

Природные бедствия нанесли общий материальный ущерб в размере 53,4 млрд юаней (около $7,7 млрд), 34 тыс. домов было смыто и более 1,76 млн га фермерских угодий затоплено.

Как сообщало ИА REGNUM, мощные ливни и вызванные ими наводнения обрушились на десятки регионов Китая. Десятки человек погибли или пропали без вести. В десяти регионах уровня провинций объявлен второй по степени, оранжевый уровень погодной опасности.

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