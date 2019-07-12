Ульяновск, , 09:45 — REGNUM

В Сенгилеевском районе Ульяновской области планируется благоустроить парк «Тишь да гладь». На этом предусмотрено около 45 млн рублей, из них более половины — средства федерального бюджета. Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает администрация Сенгилеевского района. Объект закупки — «Комплексное благоустройство территории парка «Тишь да гладь» в городе Сенгилей. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 44 871 862,8 рублей. Из них 26 400 000 рублей выделяется из федерального бюджета, 18 471 862,8 рублей предоставляется из областной казны. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 30% от начальной цены контракта.

В списке работ — строительство входной группы, реконструкция и строительство инженерной инфраструктуры (освещение, водопровод, сети связи, ливневая и бытовая канализация), система охранного телевидения, озеленение, установка малых архитектурных форм, смена покрытия тротуаров, дорожек и площадок, замена фундамента под роллердромом. Что касается общественных зданий, то в парке расположена также площадка для воркаута, универсальная спортивная площадка, детская игровая зона и часовня.

Отметим, что многофункциональная парковая зона «Тишь да гладь» расположена на берегу Волги, в водоохраной зоне Куйбышевского водохранилища.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сурском районе Ульяновской области будет благоустроен парк культуры и отдыха. Максимальная цена контракта — более 12,9 млн рублей. Как указано в проектном решении, в рамках работы по благоустройство должна появиться входная группа, танцевальная площадка, сцена, две детские площадки, зона молодожёнов (арка «Сердце»), зона торговли. Также здесь будут посажены различные виды цветов, кустарников и деревьев.

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