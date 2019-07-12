Благовещенск, , 09:48 — REGNUM

Отслеживать загрязнение рек в Приамурье теперь будет мобильная лаборатория, приобретённая за счёт областного бюджета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Подобной лаборатории на Дальнем Востоке нет, сообщили в пресс-службе правительства области. Мобильная лаборатория позволит оперативно осуществлять экологический надзор, контролировать количество вредных выбросов заводов и фабрик в атмосферу и оценивать степень загрязнения окружающей среды.

«С мобильной лабораторией намного легче отслеживать загрязнения окружающей среды, например рек. При выявлении загрязнения водоёма можно оперативно взять пробы воды и исследовать их на месте, не привозя их в лабораторию в Благовещенск и тем самым, в короткие сроки и более точно доказать факт загрязнения», — рассказал министр природных ресурсов Приамурья Сергей Маху.

Такое приобретение поможет не только контролировать степень загрязнения окружающей среды в регионе, но и своевременно предсказывать и устранять возможные экологические проблемы. Мобильная лаборатория даст возможность амурским экологам добираться в короткие сроки в самые труднодоступные места и на месте выполнять свою работу: экспресс-анализ физико-химических параметров воды, измерять концентрацию загрязняющих веществ и контролировать источники сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. Современное оборудование позволит работать даже в самых сложных климатических условиях. Главное преимущество такого приобретения для региона — получение высокоточных данных об экологической обстановке в области.

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Как сообщало ИА REGNUM, основные причины загрязнения озера Байкал находятся вне туристической области, заявил 9 июля председатель комитета Государственной думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Только в 18 из 100 населённых пунктов, находящихся в непосредственной близости от озера Байкал, есть очистные сооружения, однако, эти сооружения либо не функционируют, либо не выполняют норму допустимых воздействий на экосистему.