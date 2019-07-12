Махачкала, , 09:47 — REGNUM

Только две из 20 дорог, отремонтированных в Махачкале в 2017 и 2018 годах по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», находятся в нормативном состоянии. К такому выводу пришли активисты Общероссийского народного фронта в ходе мониторинга качества содержания дорог, сообщили ИА REGNUM 12 июля в пресс-службе дагестанского штаба ОНФ.

Лишь два дорожных полотна не вызвали замечаний общественников. В остальных 18 случаях ненормативное состояние дорог объясняется, по их мнению, несогласованностью действий дорожных и коммунальных служб.

«Мы нередко становимся свидетелями, когда свежеуложенный асфальт вскрывают, выкапывают ямы, которые впоследствии просто посыпают землей и гравием. В лучшем случае яму заделают через полгода, но это уже будет большая выпирающая заплатка», — рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Дагестане Магомед Магомедов.

Активисты народного фронта обратились в мэрию столицы Дагестана с просьбой устранить выявленные нарушения и привести дорожное полотно в порядок. В целях повышения эффективности использования средств дорожных фондов общественники предлагают заблаговременно и в обязательном порядке при разработке плана-графика дорожных работ синхронизировать действия с владельцами подземных сетей.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана, в 2018 году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в Махачкале было отремонтировано около 90 км уличных дорог и 40 км пути на подъездных автодорогах. Объём затраченных средств составил более 1,5 млрд рублей, половина из которых — из федерального бюджета.

В начале марта глава минтранса Дагестана Ширухан Гаджимурадов заявил, что в 2019 году на реализацию указанного федерального проекта республика также направит более 1,5 млрд рублей. Планируется привести в нормативное состояние 9,4 км региональных дорог и 72 внутригородские улицы Махачкалы.

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