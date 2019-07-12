Кемерово, , 09:48 — REGNUM

Количество разводов в Кемеровской области почти сравнялось с количеством сыгранных свадеб. Такие цифры привели ИА REGNUMв областном управлении ЗАГС по итогам второго квартала 2019 года.

Так, за три месяца с апреля по июнь в области было сыграно 3564 свадьбы. За то же время зафиксировано 2936 разводов. Наиболее негативная тенденция в районах республики, где на 347 свадеб пришлось 343 развода.

Больше всего новых семей было создано в Кемерове — 880 свадеб при 642 разводах. Лидером по числу расторжений брака стал Новокузнецк с показателем 811 на 645 соответственно.

Вместе с тем, Кузбасс не является лидером по числу разводов в России. Как ранее сообщало ИА REGNUM, с января по апрель 2019 года больше всего браков было расторгнуто в Сахалинской области — 5,1 на 1000 человек населения. Далее следуют Карелия с показателем в 4,6 и Ненецкий автономный округ — 4,5 на 1000 человек населения.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в числе причин разводов названы бедность, нехватка денег (46%), измены и ревность (22%), эгоизм и отсутствие взаимопонимания (21%).

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