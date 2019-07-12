Москва, , 09:32 — REGNUM

Помочь справиться с хандрой из-за дождливого лета поможет покупка яркой одежды и позитивный настрой, считают опрошенные РИА Новости психотерапевты.

«Достаточно грустно, если долго идёт дождь. Первое, что нужно помнить, — это то, что дождь не вечен, и он когда-нибудь закончится. Можно в той же дождливой погоде найти хорошие моменты», — сказал психотерапевт Константин Ольховой.

Специалист отметил, что в дождливой погоде можно найти хорошие моменты — дождь прибивает пыль, громко гремит гром и ярко сверкает молния. Также психотерапевт посоветовал людям найти интересное занятие, например, посмотреть любимый сериал, а также вспомнить о своих хобби.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, в предстоящие выходные в Москве и Подмосковье сохранится прохладная погода. Но в выходные ветер с северного сменится на южный, характер погоды изменится и значительно потеплеет.

Так, в субботу, 13 июля, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем — +17, +19 °C. В воскресенье, 14 июля, дожди прекратятся, днём воздух прогреется до +19, + 22 °C.

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