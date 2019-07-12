Оренбург, , 09:18 — REGNUM

В Оренбурге лесная зона на улице Березка вошла в число лидеров по количеству голосов на рейтинговом голосовании 2019 года по отбору общественных пространств для благоустройства в первоочередном порядке в 2020 году. Эксперты, чиновники и жители областного центра активно обсуждают проект создания парка в муниципалитете, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

У населения есть запрос на ландшафтный городской парк. Сейчас парк не благоустроен, это замусоренная территория.

«Прежде всего, Оренбургу нужен трезвый парк, — считают жители. — На территории нужны велодорожки, скейт‑ и сноуборд-площадки, детские площадки, летний кинотеатр. Здесь должны появиться места для занятий йогой, фотозоны. Точками притяжения парка могут стать различные водные объекты — от небольших фонтанов до полноценного пруда. Можно на территории сделать ботанический сад».

Из объектов, которые нужно исключить, — точки фастфуда. Если будет зона торговли, то ее следует обустроить за пределами парка. В конце парка можно оборудовать площадку для барбекю. Для того чтобы добираться было более удобно, необходимы парковка и транспортная развязка, понятная система навигации. Такие предложения внесли горожане на встрече архитекторами и экспертами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Все инициативы по обустройству парковой зоны обещали учесть при разработке проекта, который также будет представлен оренбуржцам для обсуждения.

Одним из основных ограничений при разработке проекта будущего благоустроенного пространства является особый статус территории. Массив на ул. Березка и пр. Северном — это городской лес. Благоустройство там может быть представлено лишь в виде работ по уходу за деревьями, прокладке тропинок, установке скамеек и урн. Капитальное строительство невозможно. К тому же этот лес входит в «зеленый пояс» Оренбурга. И важно сохранить его.