Москва, , 09:03 — REGNUM

В Москве со дня открытия необычных площадок для бракосочетания вне стен ЗАГСов поженились уже более 1 тысячи пар, сообщается на портале мэра столицы.

Юбилейная тысячная торжественная церемония бракосочетания состоялась на фоне аквариума с касатками в «Москвариуме».

Оригинальные площадки для регистрации брака начали работать в Москве 4 мая 2019 года на Красную горку. В этот день поженились 150 пар.

5 и 6 июля, в канун Дня семьи, любви и верности, зарегистрировано 1300 браков, 154 из них — на необычных площадках.

Читайте также: Более 850 пар поженились на необычных площадках в Москве

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве работают 23 новые площадки. Молодые пары могут сыграть свадьбу в зоопарке, особняке, небоскребе, ресторане, театре или на стадионе.

Подробнее: Социологи назвали оптимальный возраст для вступления в брак