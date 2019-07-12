Ульяновск, 12 июля 2019, 08:59 — REGNUM
В Сурском районе Ульяновской области будет благоустроена парк культуры и отдыха. Аукцион по проведению работ опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Заказчик аукциона выступает администрация Сурского района. Победитель конкурса должен будет провести комплексное благоустройство территории парка культуры и отдыха в посёлке Сурское. Начальная (максимальная) цена контракта определена в сумме 12 901 303,2 рублей. Источник финансирования — бюджет поселения (2,5 млн рублей) и средства областной казны (10,3 млн рублей). Работы по контракту должны завершить до 1 октября 2019 года.
Согласно календарному графику, должны будут проведены демонтажные работы, организовано электроосвещение и видеонаблюдение территории, установлены малые архитектурные формы и проведено озеленение территории. Как указано в проектном решении, в рамках работы по благоустройство должна появиться входная группа, танцевальная площадка, сцена, две детские площадки, зона молодожёнов (арка «Сердце»), зона торговли. Также здесь будут посажены различные виды цветов, кустарников и деревьев.
Отметим, что в этом году рабочий посёлок Сурское отметит 467-летие.