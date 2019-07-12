Москва, , 08:56 — REGNUM

Сегодня, 12 июля, православные верующие отмечают день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Этим праздником завершается Петров пост, учрежденный церковью в память о служении и страданиях святых апостолов.

Напомним, празднование их памяти было определено в первые века христианства днём 29 июня по старому стилю. Почитание святых апостолов Петра и Павла началось сразу же после их казни. Как говорит церковное предание, горячие проповедники веры Христовой среди иудеев и язычников, апостолы приняли мученическую смерть в один день в разных концах Рима: Петр был распят на кресте, а Павел, как римский гражданин, усечён мечом в голову (обезглавлен — прим. ИА REGNUM ).

Первые упоминания о празднике восходят к IV веку. Согласно Священному Преданию христианской церкви, праздник сначала стали отмечать в Риме. 29 июня (по юлианскому календарю) 258 года в Риме было совершено перенесение мощей апостолов Петра и Павла. Со временем содержание этого события было утрачено, и день 29 июня стал рассматриваться как день общего мученичества святых Петра и Павла.

Около 324 года, при императоре Константине в обеих столицах Римской империи, Риме и Константинополе, были построены первые храмы в честь первоверховных апостолов. С этого времени праздник стал особо значимым, великим, а литургия торжественной.

В праздник святых апостолов Петра и Павла Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в храме святого праведного Алексия Московского в Вешняках.