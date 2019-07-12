Вашингтон, , 08:56 — REGNUM

В онлайн-магазине видеоигр Epiс Games Store 11 июля стартовала бесплатная раздача Torchlight. Игра доступна для скачивания на странице сервиса.

Стоит отметить, что многие сотрудники студии Runic Games, разработавшей игру, ранее работали над играми серии Diablo. Torchlight была положительно встречена сообществом поклонников жанра hack and slash RPG (ролевая видеоигра, в которой игроку приходится много сражаться при помощи холодного оружия).

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Steam открыла в своем сервисе специальный экспериментальный раздел, в котором будут тестироваться новые функции поиска интересных видеоигр.

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