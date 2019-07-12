Партизанск, , 09:11 — REGNUM

Компании, не успевающие в Находке перегружать уголь из вагонов на морские суда, приняли решение временно складировать его в соседнем Партизанске, население негодует, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Несмотря на многочисленные митинги и петиции, стивидоры Находки продолжают открытую перевалку каменного угля, покрывая портовый город угольной пылью. Никакие ухищрения не способны изменить нарастание экологической катастрофы — слишком большие доходы имеют угольные компании, отгружающие в Находке «черное золото», идущее на экспорт в страны юго-восточной Азии. И вот, стивидоры уже не успевают перегружать тот объём угля, который поступает из Сибири. Решение созрело само собой: на временное хранение выгружать каменный уголь на площадках в Партизанске — некогда угольном центре Приморья, добывавшем уголь миллионами тонн.

Складирование угля началось на улице Лермонтова в водоохраной зоне реки Постышевка. С огромных угольных терриконов сразу повеяло — жители района стали жаловаться, что буквально всё стало покрываться чёрной пылью. Обратились к властям.

В свою очередь власти опасаются, что транспортировка угля из Партизанска в Находку автомобильным транспортом очень быстро приведёт в аварийное состояние не только дорожное полотно, но и мосты.

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Как сообщало ИА REGNUM, городской суд Находки обязал стивидоров осуществляющих перегрузку угля — АО «Находкинский морской торговый порт», АО «Дальмонтаж» и ООО «Геомар» установить единую санитарно-защитную зону промышленных объектов. Стивидоры подавали в краевой суд апелляцию, но суд отклонил её, подтвердив, таким образом, решение находкинского суда.