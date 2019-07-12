Женева, Швейцария, , 08:56 — REGNUM

Эксперты правозащитной организации Amnesty International, выступая на 41-й сессии Совета ООН по правам человека, проходящем в Женеве, заявили, что в Мьянме не созданы условия для возвращения беженцев-рохинджа, об этом 12 июля сообщает Anadolu Ajansi.

«Штат Аракан небезопасен для жителей, которые все еще здесь проживают, и, тем более, не безопасны для возвращения туда беженцев» , — говорится в заявлении правозащитников.

Эксперты также подчеркнули, что рохинджа страдают от нарушений прав человека, в частности испытывают проблемы в трудоустройстве, не получают доступ к медицинскому обслуживанию.

Как передавало ИА REGNUM, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные войска, что вызвало ответную реакцию со стороны военных. В результате противостояния порядка 700 тыс. человек вынуждены были покинуть Мьянму и переселиться в лагеря для беженцев в Бангладеш.

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