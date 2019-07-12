Париж, , 08:55 — REGNUM

Два магазина на Елисейских полях в Париже были разграблены несколькими десятками людей в кулуарах праздничного митинга 11 июля после победы алжирской футбольной команды на Кубке африканских наций, сообщает Le Figaro.

Несколько тысяч человек собрались вечером 11 июля на знаменитом парижском проспекте, чтобы отпраздновать победу футбольной команды Алжира над командой Кот-д'Ивуара и выход первой в полуфинал Кубка африканских наций.

Известно, что по крайней мере один человек был арестован полицией. Напряжение в центре столицы снизилось ближе к 2 часам ночи.

Напомним, ранее в Египте завершился четвертьфинальный матч Кубка африканских наций между сборными Алжира и Кот-д'Ивуар. Победу одержала команда Алжира, которая в полуфинале встретится со сборной Нигерии.