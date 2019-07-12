Оренбург, , 08:43 — REGNUM

В Оренбургской области за первое полугодие 2019 года зарегистрировано 49 преступлений, связанных с коррупцией в сфере здравоохранения, за аналогичный период 2018 года — 10 фактов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

С каждым годом правоохранительными органами фиксируется все больше случаев хищения сильнодействующих психотропных и наркотических препаратов работниками медицинских учреждений, людьми, призванными спасать жизни и возвращать здоровье.

В числе самых распространенных коррупционных проявлений названы получение денежных средств за выписку листка временной нетрудоспособности и разнообразных справок; за подтверждение либо сокрытие медицинских фактов; за выписку «нужного» рецепта; за досрочную выписку пациента из больницы либо продление нахождения пациента в больнице.

«Коррупция в медицине реально угрожает здоровью нации, но каждый из нас обязан способствовать сокращению подобных явлений, качественно выполняя свои обязанности», — отметил член Общественного совета УМВД России по Оренбургской области Олег Авдеев.