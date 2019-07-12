Оренбург, 12 июля 2019, 08:43 — REGNUM
В Оренбургской области за первое полугодие 2019 года зарегистрировано 49 преступлений, связанных с коррупцией в сфере здравоохранения, за аналогичный период 2018 года — 10 фактов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
С каждым годом правоохранительными органами фиксируется все больше случаев хищения сильнодействующих психотропных и наркотических препаратов работниками медицинских учреждений, людьми, призванными спасать жизни и возвращать здоровье.
В числе самых распространенных коррупционных проявлений названы получение денежных средств за выписку листка временной нетрудоспособности и разнообразных справок; за подтверждение либо сокрытие медицинских фактов; за выписку «нужного» рецепта; за досрочную выписку пациента из больницы либо продление нахождения пациента в больнице.