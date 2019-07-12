Киев, , 08:39 — REGNUM

Киевский международный институт социологии (КМИС) исследовал отношение жителей Украины к личности советского лидера Иосифа Сталина. Результаты исследования опубликованы 11 июля на официальном сайте КМИС.

40% опрошенных относятся к Сталину враждебно, 25% — равнодушно и 16% позитивно.

При этом 31% населения Украины считает Сталина мудрым руководителем, 71% уверены, что Сталин — жестокий тиран, а 75% жителей Украины не хотели бы жить под руководством такого правителя, как Сталин.

В сравнении с предыдущими опросами, положительное отношение к личности Сталина снизилось. Социологи связывают это с постепенным уходом старшего поколения.

Опрос проводился с 24 мая по 7 июня 2019 года. Опрошено 2021 человек в 110 населённых пунктах на подконтрольной Украине территории.

Ранее российский «Левада-центр» выяснил, что 70% граждан России положительно оценивают роль Сталина в истории страны. 41% опрошенных с уважением относится к этой исторической личности. Социологи отметили, что это самый высокий уровень поддержи Сталина за всё время проведения подобных исследований.

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