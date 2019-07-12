Улан-Удэ, , 08:38 — REGNUM

Власти Улан-Удэ призвали подавать на себя в суд для получения жилья немалоимущим. Об этом ИА REGNUM сообщили в правовом комитете администрации города, комментируя ситуацию с 88-летней ветераном тыла, которая, простояв в очереди 54 года, так и не дождалась положенной квартиры.

«Жилищный кодекс Российской Федерации в 2004 году, когда вступил в силу, определил категории граждан, которым предоставляются помещения из муниципального жилищного фонда. Это только малоимущие. С 2015 года начала формироваться практика Верховного суда РФ, которая пояснила, что жилье из муниципального жилищного фонда предоставляется только малоимущим. Но по России судебная практика неоднозначная», — отметила председатель комитета Дарима Дондукова.

По её словам, имеются случаи, когда жилье предоставляется, если человек не малоимущий. Однако в Улан-Удэ ситуация не столь однозначная — есть решения и в пользу муниципалитета, и отрицательные.

«Мы отказываем согласно нормам федерального законодательства, но рекомендуем гражданам обращаться в суд и доказывать. Нужна устойчивая положительная судебная практика по предоставлению жилья не малоимущим», — добавили в администрации.

Напомним, прокуратура, а вслед за ней и Верховный суд стали на сторону пенсионерки в споре с администрацией города. Как сообщало ИА REGNUM, Зинаида Дружинина стояла в очереди на улучшение жилищных условий с декабря 1964 года. Однако власти Улан-Удэ отказываются предоставлять ей квартиру, указывая на то, что женщина не числится в списке малоимущих и намерены обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

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