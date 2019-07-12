Днепропетровск, Украина, , 08:13 — REGNUM

Хозяйственный суд Днепропетровской области назначил подготовительное заседание по иску Национального банка Украины (НБУ) к бывшему акционеру «Приватбанка», олигарху Игорю Коломойскому, сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что речь идет о взыскании с Коломойского порядка $188 млн задолженности на 2015 год по кредитам рефинансирования, которые НБУ предоставил «Приватбанку» до национализации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший собственник банка, украинский олигарх Игорь Коломойский добился расторжения договора личного поручительства по кредитам рефинансирования «Приватбанка», которые были получены до национализации предприятия в 2016 году.

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