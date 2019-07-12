Оренбург, , 09:00 — REGNUM

В Оренбурге 11 июля в областном оздоровительном молодежном центре «Янтарь» состоялась торжественная церемония закрытия VIII Международного молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего». Финальным событием стало награждение победителей Всероссийского грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи в рамках ММПФ «Инженеры будущего — 2019», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

На VIII Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего — 2019» подвели итоги проводившегося впервые грантового конкурса социальных проектов Федерального агентства по делам молодежи. Его победителями стали восемь проектов молодых инженеров, в том числе проект «Юные пилоты будущего», молодежный творческий клуб «РобоМир», VR-лаборатория профессиональных компетенций и креативная лаборатория «РобоСтарт56».

Обладателями грантов стали участники из Москвы, Санкт-Петербурга и Оренбургской области. Общая сумма грантовой поддержки составила 4,12 млн рублей. Те, кому не посчастливилось выиграть, смогут принять участие в заочном грантовом конкурсе, но уже с багажом рекомендаций и комментариев от экспертов, полученных во время защиты проектов.

Кроме того, были награждены лидеры в личном и корпоративном рейтинге, в спортивных состязаниях, самый спортивный и самый активный участники форума «Инженеры будущего — 2019».

В завершение торжественной церемонии закрытия состоялась символическая передача эстафеты от Оренбургской области к Пензенской, где пройдет IX Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего — 2020». Символ форума в руки заместителя председателя правительства Пензенской области Валерия Беспалова передал и. о. вице-губернатора — заместителя председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике Олег Димов.

«Для нас очень значимо, что в этом году именно Оренбургская область была выбрана местом проведения форума и на 10 дней стала кластером инженерии. Мы рады, что благодаря форуму «Инженеры будущего» с Оренбуржьем познакомились более 1000 человек из 42 стран мира и 46 регионов России», — сказал Димов.

Напомним, VIII Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» проходил со 2 по 13 июля в Оренбургской области на базе областного оздоровительного центра для детей и молодежи «Янтарь». В форуме принимают участие около 1000 молодых специалистов от 20 до 30 лет из более 40 стран, в том числе представители более 200 российских предприятий промышленности и технических вузов. Ключевая миссия форума «Инженеры будущего» — вовлечение молодых инженеров в деятельность по восстановлению и развитию отечественной научно-промышленной системы, объединение усилий молодежи России и зарубежных стран для разработки и совместной реализации проектов и программ, направленных на развитие машиностроения и смежных отраслей промышленности.