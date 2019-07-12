Москва, , 08:03 — REGNUM

В Москве и Подмосковье сохраняется прохладная погода. Но в выходные ветер с северного сменится на южный, характер погоды изменится и значительно потеплеет, передают Метеоновости.

В субботу, 13 июля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +8, +10 °C, днем — +17, +19 °C.

В воскресенье, 14 июля, дожди прекратятся, подует южный ветер, выглянет солнце. Днём воздух прогреется до +19, + 22 °C. Атмосферное давление в норме — 472−744 мм рт. ст.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики рассказали, что в августе текущего года в ряде регионов России ожидаются небольшие отрицательные погодные аномалии.Подробности: Синоптики Гидрометцентра рассказали о погоде в августе