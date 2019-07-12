Сингапур, , 08:00 — REGNUM

Сингапур шестой год подряд признан лучшим морским торговым мегаполисом мира. Соответствующий рейтинг, созданный агентством «Синьхуа» и Балтийской биржей, опубликовала газета Straits Times.

Отмечается, что Сингапур уверенно демонстрирует возможности по управлению судоходством и сохраняет высокий уровень предоставления брокерских услуг. В тройку лидеров рейтинга, в который вошли 42 портовых мегаполиса мира, также вошли Гонконг и Лондон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шанхайский институт науки и издательство Springer Nature составили рейтинг самых инновационных городов мира. Так, в тройку лидеров самых инновационных городов, кроме Нью-Йорка, вошли Бостон и Пекин. Шанхай занял седьмое место. В десятке лучших оказались Сан-Франциско, Токио, Париж, Лос-Анджелес, Сеул и Лондон.

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