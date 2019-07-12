Москва, , 07:41 — REGNUM

Самая популярная у москвичей онлайн-услуга — проверка электронного дневника школьника. С начала 2019 года москвичи более 133 млн раз воспользовались этой электронной услугой, сообщается на портале мэра столицы.

На втором месте — поиск и оплата штрафов ГИБДД, на третьем — прием показаний приборов учета воды. Также в Топ-5 вошли информация о посещении детьми образовательных учреждений и поиск такси.

Отмечается, что в среднем семья пользуется электронными услугами и сервисами 4−6 раз в месяц. На портал mos.ru ежедневно заходят более 1 млн горожан.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году самыми популярными на портале mos.ru запрашиваемыми темами у москвичей стали: график отключения горячей воды, избирательные участки города Москвы и медпомощь в поликлиниках.

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