Берлин, , 07:31 — REGNUM

Неизвестные угрожают расправой исполнительному директору немецкого концерна Siemens AG Джо Кезеру. Угрозы поступили с почтового адреса adolf. hitler@nsdap.de, передает канал n-tv.

Как сообщила уголовная полиция, неизвестные в письме топ-менеджеру заявили, что он может стать «следующим Любке». Возможно, что угрозы от крайне правых связаны с публикациями Джо Кезера в Twitter вподдержку капитана судна неправительственной организации Sea-Watch 3 Каролы Ракете, доставившей в Италию вопреки запрету властей десятки мигрантов. Прокуратура подтвердила сообщение об угрозах, однако не стала давать комментариев.

Адрес «Адольфа Гитлера» известен полиции: с него была отправлена угроза одному политику в марте этого года. Полиция предполагает, что впоследствии этот домен мог быть взломан.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 2 июня в федеральной земле Гессен в своем дворе был убит политик из «Христианско-демократического союза» Вальтер Любке, возглавлявший правительство Касселя последние 10 лет. По подозрению в политическом убийстве арестован ранее судимый мужчина из неонацистских кругов.