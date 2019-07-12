Москва, , 07:26 — REGNUM

Лекарства, прописанные после отравления «Кротом», показал в видеоролике Бари Алибасов. Записью, опубликованной в Instagram группы «На-На», продюсер ответил на обвинения в инсценировке несчастного случая.

В кадре на кухонном столе видны упаковки с лекарствами и лист бумаги с указанием времени приёма того или иного препарата. В описании ролика Алибасов отметил, что «глотает» лекарства ежедневно.

«К сожалению, диагноз неутешителен — полгода придется есть таблетки вместо еды», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в телешоу был показан фрагмент переписки помощника Алибасова Сергея Моцаря с лечащим врачом, в которой они заранее договаривались о причине госпитализации продюсера. Переписка стала одним из доводов в пользу того, что отравление Алибасова едкой жидкостью в начале июня не более, чем мистификация.

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